Lire John Dower : démasquer les tentatives de manipulation de l’histoire – petite étude de cas

John Dower est un historien américain spécialiste du Japon d’après-guerre, mais son travail aussi documenté que fin, ne ressemble à aucun autre. Il a bien sûr une connaissance remarquable de la culture et de la langue japonaises, mais avec son approche qui croise les documents officiels, chroniques et autres archives habituelles avec la culture populaire japonaise dans toute sa diversité, et qui les examine avec la même attention, il a ouvert une perspective tout à fait singulière. L’idée force de Dower est de déconstruire la vision homogène, simplifiée, bref essentialisante et erronée que nous avons de la société japonaise. Pour des raisons multiples, qui ne sont pas sans rapport avec l’exotisme et donc des présupposés racistes et avec une bonne dose d’ignorance et paresse, cette vision simpliste d’un pays univoque a été et demeure bien ancrée. Bien qu’il soit souvent présenté comme un spécialiste du Japon, en réalité, à cause de la période étudiée mais aussi de sa propre identité, de la position à partir de laquelle il parle, Dower étudie autant le Japon moderne que les États-Unis, et interroge sans cesse leur (et son) rapport à l’histoire.

Dans le court article intitulé « “Ni” et “F” les programmes de recherche sur la bombe atomique au Japon pendant la guerre« , qu’on peut trouver dans le formidable recueil Japan in war and peace – selected essays (New Press New York, 1993), Dower fait un point sur le programme de recherche nucléaire japonais pendant la guerre. A partir d’un sujet très technique et un peu austère, il élabore une petite étude de quelques pages absolument passionnante qui lui permet d’une part de proposer un modèle de déconstruction de l’instrumentalisation de l’histoire, et d’autre part, alors qu’il a choisi un angle très limité (l’état de la recherche scientifique avant et pendant la 2ème Guerre Mondiale), de dresser un tableau aussi complexe que vivant de la société japonaise.

Voici la traduction de la première partie de l’article qui se concentre sur un cas d’école de manipulation de l’histoire par certains médias US : lorsqu’en 1978 ils ont « redécouvert » l’existence du programme nucléaire japonais et tenté d’utiliser cette information en jouant sur un climat de xénophobie, dopé notamment par une certaine rivalité économique. Dans un deuxième billet, je présenterai les éléments intéressants de la suite de l’article (un tableau trop rare de la diversité de la société japonaise).

“Ni” et “F” les programmes de recherche sur la bombe atomique au Japon pendant la guerre

par John W. Dower

Le 7 janvier 1978, on pouvait lire à la une du New York Times le titre suivant : « DES DONNEES JAPONAISES MONTRENT QUE TOKYO ESSAYAIT DE FABRIQUER UNE BOMBE-A PENDANT LA 2ème GUERRE MONDIALE ». L’histoire était aussi présentée dans le Washington Post et avait été transmise aux agences de presse du Post et du Times, ce qui lui assurait une couverture internationale. Les deux journaux, ainsi que la Radio Publique Nationale des États-Unis, avaient basé leurs articles sur une publication à paraître dans la revue Science, écrite par Deborah Shapley, membre de la rédaction, qui leur avait fourni ce scoop en avant-première.

L’Histoire faisait l’actualité, mais c’était un épisode historique qui pouvait néanmoins avoir des conséquences politiques – mais qui pouvait, il est vrai, être utilisé de différentes façons. Le projet japonais de bombe-A pouvait par exemple intéresser les étudiants en science, en technologie, ou encore l’État puisqu’ils étaient concernés par le contrôle de la prolifération nucléaire. Au même moment, et de façon assez prévisible, il s’avéra que cela apportait de l’eau au moulin du sentiment anti-Japonais qui, pour des raisons économiques, avait atteint un stade aigu aux États-Unis depuis le début des années 1970.

Le premier point intéressait particulièrement Herbert York de l’Université de Californie à San Diego, massivement cité à l’époque. Le Professeur York, conseiller scientifique en chef au Département de la Défense pendant l’administration Eisenhower, est un expert éminent en armement et un défenseur bien-connu du contrôle des armes. Commentant la portée du projet japonais, il a tiré ces deux conclusions : qu’au Japon, comme dans tous les autres pays ayant eu des projets de bombe-A pendant la 2ème Guerre Mondiale, l’impulsion initiale avait été donnée par des scientifiques et des ingénieurs plus que par l’État-major ou le gouvernement ; et que le projet japonais, dernière pièce du puzzle nucléaire en ce qui concerne la 2ème Guerre Mondiale (États-Unis, URSS, Grande-Bretagne, Allemagne, France et désormais Japon) offrait un exemple supplémentaire de l’ « élan technologique » ou de l’« impératif technologique généralisé ».

Shapley, au contraire, en tirait une leçon spécifiquement anti-Japonaise :

“L’importance historique du projet tient non pas au fait que le Japon ait échoué mais qu’il ait essayé, et que l’attitude du Japon après la guerre, selon laquelle en tant qu’unique pays victime des armes atomiques, il serait au-dessus du désir d’en acquérir pour lui-même, ne correspond pas à la vérité historique. Les archives historiques montrent – se basant sur l’empressement de son armée et sur la coopération enthousiaste de ses scientifiques – que si d’autres facteurs avaient rendu la bombe possible, les leaders – qui à la fin de la guerre envoyaient la jeunesse de leur propre pays torpiller la flotte US qui s’avançait – n’auraient pas hésité à faire usage de la bombe contre les États-Unis. »

Là où la thèse de York attribue un rôle décisif à la technologie et ce faisant réduit l’importance des considérations nationales ou sociopolitiques, l’interprétation présentée dans Science remet les considérations politiques, nationales et indirectement raciales au premier plan, même si elle le fait tout en minimisant le contexte social et politique.

Il n’y a aucun doute sur le fait que le Japon aurait utilisé la bombe-A si elle avait été disponible, et cela est peut-être une pensée réconfortante pour ceux des Américains qui éprouvent, aussi léger soit-il, un sentiment de culpabilité pour Hiroshima et Nagasaki. Pourtant, l’attaque potentiellement anti-japonaise de cet argument n’est pas à chercher ici ; mais plutôt, pour être clair, dans l’impression donnée que depuis plus de trente ans les Japonais auraient délibérément et avec succès dissimulé leur propre implication dans la recherche sur la bombe atomique pendant la guerre, et ce faisant, qu’ils auraient adopté une posture de supériorité morale hypocrite. On voit aisément comment l’écho médiatique accordé à ce que Science avait qualifié de « secret de société » l’a transformé en impression – voire « confirmation » pour ceux qui étaient déjà enclins à le penser – d’une duplicité japonaise.

La réponse technologique comme la réponse xénophobe induisaient en erreur. Si bien que l’on est véritablement confronté ici à un sujet « double ». Il y a la trame constituée par ce qui s’est effectivement passé relativement à la recherche nucléaire au Japon pendant la guerre. Et désormais, se superposant à cela, l’histoire adjacente de comment les sociétés contemporaines, dans ce cas précis les États-Unis plus que le Japon, manipulent l’histoire pour construire des mythes modernes et renforcer les préjugés nationaux, culturels et racistes.

Il peut être utile de commencer par quelques remarques. L’existence d’une recherche japonaise sur la bombe atomique pendant la guerre n’était pas vraiment un scoop en 1978 ; c’était une histoire déjà ancienne qui avait été redécouverte et rafraîchie. De plus, même si la recherche japonaise était la pièce manquante qui venait compléter le tableau de la recherche nucléaire pendant la 2ème guerre mondiale, il n’en restait pas moins entre les différentes pièces nationales de cet ensemble un déséquilibre extrême, presque grotesque. Les activités du Japon dans ce domaine furent étiques et presque ridicules. Par ailleurs, bien que la thèse de l’impératif technologique soit séduisante, ce n’est pourtant pas la conclusion qui frappe le plus lorsque l’on étudie le cas particulier du Japon.

De toute évidence, il faut dès le départ émettre des réserves sur l’allégation d’un « secret de société », d’un complot venant des Japonais pour maintenir le silence dans l’après-guerre. Dans l’une des premières enquêtes historiques sur le Japon d’après-guerre, publiée pour la première fois en 1949, Chitoshi Yanaga de l’Université de Yale faisait remarquer à propos de la destruction d’Hiroshima que « les scientifiques Japonais surent immédiatement qu’il s’agissait de la bombe atomique, car eux aussi travaillaient dessus depuis des années ». Dix ans plus tard, une étude de la Corporation RAND sur l’énergie atomique dans l’Union Soviétique incluait un paragraphe donnant un aperçu général mais assez correct sur le projet futile du Japon pendant la guerre, et citait un article en japonais intitulé « La Bombe Atomique Inachevée du Japon ». A la suite de quoi, cette recherche fut mentionnée, bien que de façon pas toujours complètement correcte, dans nombre de publications plus accessibles en anglais. Que cette information n’ait pas fait grande impression sur les Américains – et que consécutivement elle se soit évaporée des histoires standard du Japon produites en Occident – ne peut être attribué à un complot japonais. En réalité, des chercheurs et des éditeurs japonais avaient reconnu dans toutes sortes de publications en anglais le travail sur la bombe atomique pendant la guerre. Cela avait été mentionné bien plus de dix ans avant l’exposé de 1978 par plusieurs historiens des sciences japonais. Et cela était décrit avec des détails considérables dans un livre de 1972, The Day Man Lost [le jour où l’homme a perdu], écrit par un groupe de chercheurs Japonais et publié en Occident par une des plus grandes maisons d’édition japonaise. Les « révélations » publiées dans Science, le Times et le Post n’apportaient que quelques détails minimes à ces premiers récits.

Bien plus, en ce qui concerne les sources en langue japonaise, des données considérables étaient disponibles depuis longtemps avant que les médias US ne découvrent le sujet. Le gouvernement japonais n’avait pas, semble-t-il, parlé publiquement sur cette question (comme nous le verrons, il a briefé les officiels US en secret après la guerre), mais la discussion sur la recherche sur l’arme nucléaire par le Japon pendant la guerre était apparue dans les médias japonais avant même que l’Occupation US ne finisse en 1952. A la toute fin de l’année 1949, par exemple, Nishina Yoshio, le physicien principal en charge du projet pendant la guerre, avait été interviewé dans Kingu, un des principaux magazines à grand tirage, et avait reconnu franchement que les scientifiques japonais avaient mené des recherches sur une arme nucléaire mais avaient conclu qu’il serait impossible pour le Japon de la réaliser. Taketani Mitsuo, un physicien théorique et gauchiste assumé qui avait travaillé avec Yukawa Hideki sur la théorie du méson dans les années 1930, avait parlé de ses calculs liés à la bombe pendant la guerre concernant la masse critique pour la fission dans diverses publications depuis au moins 1951.

Pendant la plus grande partie de l’Occupation, le débat sur la bombe atomique était en réalité sévèrement restreint par les autorités US au Japon. Cette politique commença à s’assouplir vers 1949, mais ce n’est pas avant que le Japon reprenne son indépendance en avril 1952 que des documents explicites comme des photographies d’Hiroshima et Nagasaki purent être montrés au Japon, ou que des études scientifiques sur les effets « humains » des bombes purent être librement diffusées. Par conséquent, la « découverte » par les Japonais ordinaires de leur propre recherche secrète sur la bombe-A eut réellement lieu dans les années 1950. Alors que ces révélations se succédaient dans les années 1950 et 1960, il devint également clair qu’elles contribuaient d’une certaine façon à des débats contemporains d’une nature plus intéressée. Comprendre pourquoi le Japon avait échoué à fabriquer une bombe atomique, on pouvait considérer cela comme une petite étude de cas permettant de mettre en lumière certaines des faiblesses scientifiques, technologiques et technocratiques fondamentales qui avaient rendu le Japon si évidemment inférieur aux États-Unis sur le plan matériel.

Il n’est pas exagéré de dire qu’un tableau général de la recherche japonaise sur la bombe-A pendant la guerre était devenu accessible en japonais à la fin des années 1950 ; de dire qu’à la fin des années 1960, cela avait été documenté aussi bien par des témoignages que par des données techniques ; et de dire que ce sujet de discussion était devenu standard dans les années 1970. L’article sur « La Bombe Atomique Inachevée du Japon » qui allait ensuite trouver son chemin jusque dans l’étude de RAND déjà mentionnée, par exemple, était apparu dans le fameux mensuel Kingu en novembre 1952. L’année suivante, un livre à succès sur les « armes secrètes » des années de guerre présentait le témoignage de Itô Yoji, un officier naval qui avait coordonné certaines des premières discussions sur l’application militaire de l’énergie atomique. Toujours en 1953, Yamamoto Yôichi, un ancien officier qui avait été impliqué dans la recherche de minerai d’uranium, avait publié un long article très orienté qui, entre autres choses, défendait l’utilisation de la bombe atomique par les États-Unis contre le Japon (à la guerre comme à la guerre, disait-il) et critiquait sévèrement les scientifiques civils tels que Nishina pour s’être uniquement préoccupé de science pure ( 科学 kagaku) et pour avoir échoué à comprendre ou respecter l’importance de la théorie appliquée et de la technologie (技術 gijutsu) pour organiser le propre projet de bombe-A du Japon. En 1959, coïncidant avec le 14ème anniversaire de Hiroshima et Nagasaki, le magazine à succès Shukan Bunshun publia un article posé sur l’échec du Japon qui n’était pas parvenu à construire une bombe atomique pendant la guerre. Le magazine ne se lançait pas dans des contorsions morales et posait plutôt la question intéressante de savoir comment il se faisait que des démocraties comme les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient été capables de mobiliser le talent et les ressources nécessaires pour faire face à cet énorme défi scientifique alors que des dictatures comme le Japon impérial et l’Allemagne nazie n’en avaient pas été capables. (La réponse, à peu près comme Yamamoto Yôichi l’avait expliqué six ans plus tôt, tenait dans l’écart psychologique et matériel entre des scientifiques de niveau mondial et une base industrielle et technique faible).

Il est clair qu’en 1970 le sujet avait été assez exhaustivement exploré et exposé eu Japon. La version originale japonaise de Le Jour Où l’Homme a Perdu avait été publiée en 1968, alors même qu’un volume d’une très populaire histoire de l’ère Shôwa, qui avait bénéficié d’une grande promotion, consacrait plus de 150 pages à « la bombe atomique japonaise », composées presque entièrement de récits de participants au projet pendant la guerre. En 1970, un volume d’une nouvelle histoire des sciences et de la technologie au Japon en plusieurs volumes comprenait un chapitre entier de commentaires et de documentation techniques et d’extraits de références antérieures au sujet du projet de bombe-A. Quatre ans après, Kigoshi Kunihiko, l’un des chercheurs clé de l’équipe de Nishina, publia un essai honnête et divertissant sur ses expérimentations avec l’hexafluorure d’uranium pendant la guerre. En 1976, ces activités étaient si bien connues qu’un livre sur Nishina appartenant à une série de biographies à destination des écoliers consacrait tout un chapitre aux activités militaires de Nishina pendant la guerre, comprenant une section sur « Ni-go », le nom de code donné à sa recherche sur la bombe atomique.

Entre la capitulation du Japon le 15 Août 1945 et l’arrivée des forces d’occupation deux semaines plus tard, l’armée et les responsables civils japonais se sont engagés dans la destruction à grande échelle de documents potentiellement compromettants. Des archives basiques concernant la recherche sur la bombe-A furent perdues dans cet acte de camouflage massif (et bien connu), et de ce point de vue il est correct de parler de dissimulation japonaise. Cependant, à en juger par l’intérêt du grand public pour ce sujet par la suite, manifeste à partir de 1949 environ à travers les publications à grand-tirage mais aussi dans des sources érudites, l’accusation d’un « secret de société » japonais en dit réellement plus long sur l’auteur de l’accusation que sur l’accusé. Les langues non familières, de même que les sociétés, sont elles-mêmes « secrètes » pour ceux qui ne les connaissent pas ; et l’impression que les informations et les idéaux non traduits en anglais sont au mieux sans intérêt et au pire des signes de duplicité, est un aspect désormais habituel de l’esprit de clocher US. L’une des anomalies de l’exposé de 1978 sur la recherche japonaise sur la bombe-A est que les soi-disant données secrètes viennent toutes de sources japonaises qui étaient accessibles au public depuis des années. Le magazine Science a obtenu ces informations d’un spécialiste US qui à son tour les avaient obtenues de collègues japonais spécialisés dans la physique et l’histoire de sciences.

L’une des principales sources sur laquelle Science s’appuyait était en fait des textes et des commentaires contenus dans l’histoire des sciences et de la technologie japonaises de 1970 mentionnée plus haut ; un petit document se trouvant dans cette source place encore sous un autre jour la notion de secret. Il s’agit de la version japonaise d’un mémorandum daté du 10 octobre 1945 et originellement présenté en anglais aux officiers US au Japon, dans lequel les Japonais décrivent brièvement cet aspect de leur recherche pendant la guerre, impliquant la marine et l’Université Impériale de Kyoto. Cela attire notre attention sur le fait, habituellement oublié, qu’après la guerre, le renseignement US a systématiquement et dans le plus grand secret débriefé les Japonais sur une immense variété de questions militaires, la recherche nucléaire (ainsi que la médecine létale et les expérimentations biologiques) en faisait partie. Après la défaite, les scientifiques japonais ayant travaillé dans des domaines liés au nucléaire furent placés sous contrôle et surveillés de très près. Les stocks de composés d’uranium et autres minéraux utiles à la recherche nucléaire furent soigneusement inventoriés et on rassembla des renseignements sur ces ressources potentielles dans les anciennes colonies et zones occupées par le Japon en Chine et en Asie du Sud-Est. Si “secret de société” il y avait sur ces questions au niveau de l’État dans le contexte de la Guerre Froide, ce secret était pour sa plus grande partie binational.

On a donc beaucoup à apprendre à la fois sur et de ce projet de bombe-A japonais ; mais tel que cela avait été présenté au public en 1978, la leçon la plus évidente concernait le journalisme du « péril jaune » et l’idéologie américaine. Face à cet exercice instructif sur les récupérations possibles des vulgarisations historiques, il faut insister sur le fait que le « scoop » gravement présenté dans Science, le Times et le Post était vieux ; les détails offerts n’avaient rien de remarquablement nouveau même en se limitant aux archives en anglais ; le travail de préparation avait été fait par les Japonais eux-mêmes, eux qui ont ensuite été accusés d’enterrer le sujet. La recherche japonaise sur la bombe-A pendant la guerre n’est pas d’un grand intérêt si on cherche un exemple de dissimulation d’après-guerre, et elle ne montre certainement pas qu’il y ait eu la moindre course entre les États-Unis et le Japon dans le développement de la bombe. Au contraire, le projet japonais fut une entreprise incohérente et un échec patent, et c’est en tant que tel qu’il est du plus grand intérêt, en raison des aperçus qu’il offre sur la science et la société japonaises pendant la guerre.

(fin de la première partie de l’article)

